391 kilogrammes de chanvre indien saisis par les Douaniers de Karang

Encore une importante saisie de drogue sur le territoire sénégalais. 391 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis par la Brigade des douanes de Karang, Subdivision de Fatick, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2019.Il s'agit plus précisément de huit (8) colis de chanvre indien d’un poids total de 247 Kg. Selon le journal L'AS, la valeur de la drogue est estimée à 14 850 000 Fcfa. Les trafiquants, étaient au nombre de 8, ont réussi à échapper aux hommes du du lieutenant Ousmane Sène



Pour rappel, la Subdivision des Douanes de Fatick avait procédé, le 19 septembre dernier, à l'incinération de près de 2 tonnes et 520 kilogrammes de chanvre indien. Cette quantité a été saisie entre mars et septembre 2019. En plus des saisies records de chanvre indien, la Brigade commerciale de Karang a traité 231 affaires contentieuses et mobilisé plus de 150 millions Fcfa de recettes en 6 mois d'existence.