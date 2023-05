3e mandat : Idy affirme en avoir parlé avec Macky et refuse de dévoiler le contenu de leur discussion

« J’ai parlé avec le Président Macky Sall, mais je ne peux pas révéler le contenu de notre conversation », c’est en substance ce qu’a déclaré le leader de Rewmi, Idrissa Seck, invité par la rédaction du groupe e-media invest ce vendredi matin.



Interpellé par nos confères, Idy déclare : « Je ne sais pas si le Président Macky Sall va faire un 3eme mandat ou pas ! Je ne peux me prononcer sur un sujet dont je n’ai pas les tenants et les aboutissants. J’ai parlé avec le Président Macky Sall, mais je ne peux pas révéler le contenu de notre conversation. Ce n’est pas à moi de dévoiler la teneur de nos échanges. Au moment venu, il se prononcera », a résumé l’ancien maire de Thiès.



Toutefois, l’ancien président du CESE a voulu être clair avec Macky : « Il faut que ça soit clair, ce n’est pas parce qu’il y a eu la Covid-19 etc que le président doit se permettre de rester au pouvoir. Il pourrait s’engouffrer dans la brèche… »