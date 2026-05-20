Pool judiciaire et financier : les révélations sur les chiffres d’une traque financière sans précédent

Installé en septembre 2024 pour remplacer la Cour de répression des infractions criminelles (CREI), le Pool Judiciaire Financier (PJF) du Sénégal a déjà procédé à l'arrestation de 1 090 personnes impliquées dans 600 dossiers, s'appuyant sur les rapports de plusieurs entités dont la Centif, l'Ofnac et l'Ige, selon le quotidien L'Observateur.
L'offensive judiciaire a aussi permis de saisir plus de 35 milliards FCFA en numéraires, 3,9 milliards en biens immobiliers, ainsi que 115 véhicules et 20 titres fonciers.
Pour rappel, la concrétisation et l'installation officielle du Pool Judiciaire Financier (PJF) répondent directement à un besoin de modernisation judiciaire et à la promesse phare de rupture systémique portée par le président Bassirou Diomaye Faye. Lors de la campagne présidentielle de mars 2024, la coalition du président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko a articulé son programme autour du triptyque "Jub, Jubal, Jubanti" (Incorruptibilité, Équité, Réforme).
L'offensive judiciaire a aussi permis de saisir plus de 35 milliards FCFA en numéraires, 3,9 milliards en biens immobiliers, ainsi que 115 véhicules et 20 titres fonciers.
Pour rappel, la concrétisation et l'installation officielle du Pool Judiciaire Financier (PJF) répondent directement à un besoin de modernisation judiciaire et à la promesse phare de rupture systémique portée par le président Bassirou Diomaye Faye. Lors de la campagne présidentielle de mars 2024, la coalition du président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko a articulé son programme autour du triptyque "Jub, Jubal, Jubanti" (Incorruptibilité, Équité, Réforme).
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