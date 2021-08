3e mandat : « Si Macky Sall s’entête, tout le monde sait qu’il y aura des morts d’hommes » (Dr Babacar Diop)

Dr Babacar Diop du parti FDS/Guelwaars a abordé la question d'un éventuel 3e mandat du président de la République Macky Sall, à l’émission du JDD, de ce 22 août. Dr Diop parle « de coup d’Etat politique », averti : « Si Monsieur Macky Sall s’entête, tout le monde sait qu’il y aura des morts d’hommes ».



D’emblée, Dr Diop a déclaré : « C’est inacceptable et je pense que les citoyens doivent se mobiliser. Au-delà du Sénégal, je pense que cette question doit être posée. Parce que, nous avons vu que le 3e mandat est à la base de la violence qui embrase beaucoup de pays. Nous avons vu ce qui s’est passé dans la sous-région », a-t-il rappelé.



Poursuivant, il a jouté : « Aujourd’hui si Monsieur Macky Sall s’entête, tout le monde sait qu’il y aura des morts d’hommes », a-t-Il prévenu, soulignant que « l’histoire ne nous le pardonnera pas ».



Dr Babacar Diop de préciser qu’il dit ces propos en « tremblant ». « Je le dis en tremblant parce que ceux qui ont la responsabilité de préserver la paix civile, la stabilité de notre pays ne doivent pas hypothéquer cette paix pour satisfaire des besoins égoïstes, des besoins personnels », a-t-il avancé. Pour lui, « Monsieur Macky Sall sait qu’il n’a pas droit à un 3e mandat ». De même que « son entourage sait bien qu’il n’a pas droit à un 3e mandat. Au nom de quoi certains seraient prêts à brandir des coupe-coupe coûte que coûte pour dire qu’il a le droit de faire un 3e mandat », s’est-il interrogé.



Et poursuivre : « Je tremble, c’est pourquoi j’interpelle la conscience du président de la République. Je tremble et j’interpelle la conscience des présidents africains. Ils n’ont pas le droit de tirer la jeunesse de leur pays. Je tremble parce que j’ai envie de vivre dans un Sénégal stable ».



C’est la raison pour laquelle, « j’appelle la Cedeao à modifier son protocole pour interdire définitivement la question du 3e mandat parce que tout le monde sait que cette question est à la base de la violence en Afrique», a-t-il lancé.



Pour Dr Diop, « la meilleure façon de limiter les mandats c’est de respecter la Constitution », a-t-il conclu.