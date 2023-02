3e mandat: Zahra Iyane Thiam se dédit sur Twitter en l'espace de 3 mois et se fait massacrer

La nouvelle Directrice générale de l' Asepex ( Agence sénégalaise de promotion des exportations) sait tweeter au gré de ses intérêts .

En ce qui concerne la question du 3e mandat, Zahra Iyane Thiam , puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fraîchement emportée par le remaniement ministériel installant le nouveau Gouvernement du Premier ministre Amadou Ba , est au chômage.

À la tête du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire depuis avril 2019, elle est remplacée par Mme Victorine Ndeye le 17 septembre 2022.

Et malgré son discours républicain dans les médias qui laisse entendre qu'elle a accepté son éviction, cette militante de l' APR qui a été battue deux fois de suite dans son fief des Sicap Liberté aux élections Locales de janvier 2022 et Législatives de 2022, digère très mal son limogeage.

La preuve, le 30 octobre 2022, elle se saisit de son compte Twitter pour appeler la Société civile à reprendre les combats de 2011 contre le 3e mandat.

Elle se dit nostalgique de cette époque où elle était avec le M23 pour combattre Wade .

"17 Juin 2011 - 22 juin 2011- 23 Juin 2011 - 27 Juin 2011, étapes cruciales d'un combat Républicain.

Seule la clairvoyance et l'honnêteté intellectuelle doivent guider les acteurs d'hier que nous sommes.

Une partie de la Société civile" nostalgique ?

", écrit-elle.

Son post ne manque pas de révulser certains militants du parti au pouvoir qui dénoncent son "ingratitude" et lui demandent de garder sa dignité et sa loyauté.

C'est le cas de ce Mamadou Sarr

Le 07 décembre 2022, le Président Macky Sall nomme par décret Zahra Iyane Thiam à la tête de la direction générale de l'Agence pour la promotion des exportations ( Asepex ) .

La dame a son bonbon, donc elle peut ravaler sa nostalgie pour le combat contre le 3e mandat.

Pire, elle se dédit et attaque l'initiative mise sur pied par une dizaine d'organisations de la Société civile pour barrer la route au 3e mandat de Macky Sall .

La nouvelle DG demande à Y'En A Marre et Cie de laisser le Conseil constitutionnel trancher le débat.

"Collectif « Jam a Gën 3eme mandat ».

Quel est l'objectif poursuivi par ce collectif et ses signataires?

faire respecter nos lois;

imposer son interprétation des textes pour certains ou régler des frustrations politiques pour d' autres!

laissons la décision aux habilités", dit-elle.

Pour rafraîchir la mémoire à un cette espèce de politicien sénégalais dont la parole ne pèse pas plus lourd que l'aile d'une mouche sur une balance, rien de mieux qu'une piqûre de rappel.

Et c'est ce que le Doyen Alioune Tine, fondateur de AfrikaJom Center et non moins leader du M23 de 2011 a fait en citant le tweet de Zahra Iyane Thiam pour lui faire un petit exercice de réminiscence.

"Sans le M23 ou tu étais très active à mes côtés contre le 3eme mandat, tu ne serais sans doute pas ministre ou Directrice.

Quand la mémoire va chercher du bois…

"

Un tacle bien repris par les internautes qui se sont amusés à descendre en flammes la DG de l'Asepex.