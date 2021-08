3e vague Covid-19 : « On ne peut mettre en cause les tournées économiques du président Macky Sall» (El Hadji Kassé)

Le gouvernement du Sénégal a été accusé par l’opposition d’être l’unique responsable de cette 3e vague de la pandémie avec le variant Delta, suite à sa tournée économique à l’intérieur du pays. Le ministre conseiller en Art et Culture auprès du président Sall se dédouane. A l’émission Jury du dimanche (Jdd) dont il était l'invité ce 15 août, El Hadji Kassé a déclaré que cette explosion des cas de covid-19 est due au « relâchement des populations ».



« J’étais dans les tournées économiques, mais aucun chiffre ni aucun fait ne vient prouver que ces tournées économiques ont créé l’explosion des cas dans notre pays. La vérité c’est que sur l’ensemble du territoire national le département de Dakar concentre plus de 70% des cas, ensuite c’est Thiès, un petit peu c’est Diourbel. Les régions intérieures c’est à peine 4 ou 5% réunis », a estimé M. Kassé.



De ce point de vue, a-t-il précisé, on ne peut pas dire que les tournées dans les départements de Podor et de Matam où il n’y a pas d’explosion de cas, on ne peut pas dire que ça été à la base les tournées.



Autre remarque faite par le ministre conseiller, c’est que si ceux qui ont pris part à ces tournées avaient chopé le virus, ils allaient le transmettre aux populations vivant à l’intérieur du pays. « Si nous étions malades on aurait transmis le virus aux populations. Vous avez vu ces masses énormes qui ont accueilli le président de la République. Pour autant, nous sommes restés 7 jours et il n’y a pas eu de cas critiques au niveau de ces régions-là », a-t-il souligné.



M. Kassé tente d’expliquer ce qui à l'origine de cette 3e vague de Covid-19. Selon lui, l'Oms a donné ses explications précises à savoir le relâchement mondial, la lassitude de tout un chacun à porter le masque et à respecter les mesures barrières.



Par conséquent, « on ne peut pas mettre en cause les tournées économique parce qu’aucune corrélation n'a jamais été établie entre les deux phénomènes», a-t-il souligné.