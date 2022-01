3ème journée CAN 2021 : Burkina vise la qualification, Cameroun pour la passe de 3

La dernière journée du groupe A de la CAN se joue ce lundi. Avec 3 points, le Burkina Faso est 2e et assurerait sa qualification en s'imposant face à la modeste Ethiopie. Après s'être incliné de peu face au pays hôte, le Cameroun (2-1), lors du match d'ouverture, les Burkinabais se sont imposés dans ce qui était sans doute la rencontre pour la 2e place face au Cap Vert (1-0). Les « Etalons », qui vont enregistrer le retour de leur capitaine, Bertrand Traoré, testé négatif à la covid-19 devront donc battre les « Walya ».



En face, l'Ethiopie était présentée comme le petit poucet de ce groupe dont elle se retrouve d'ailleurs en dernière place, avec 0 points au compteur. La petite sélection a été dominée d'abord par le Cap-Vert (1-0), avant de sombrer totalement face au Cameroun (4-1) malgré une ouverture du score. 137e nation au classement de FIFA, l'Ethiopie tentera de jouer les trouble-fêtes dans la poule A.



Dans l’autre match de la poule, le Cameroun (1er, 6 pts) essayera d’enchaîner un 3ème succès face au Cap-Vert (3ème, 3 pts), également en quête d’un ticket pour le second tour.



Programme 3ème journée

lundi 17 janvier 2022

Groupe A

16h00 Burkina Faso / Ethiopie

16h00 Cap-Vert / Cameroun