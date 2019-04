4 Avril 2019: Macky Sall exprime sa "totale satisfaction" du déroulement du défilé

Le président Macky Sall, a exprimé jeudi à Dakar, à la Place de la Nation, sa "totale satisfaction" du déroulement et de l'organisation du défilé du 04 avril 2019, célébrant le 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal et a salué les invités d'honneur.



"Nous avons eu droit à un défilé impeccable. Cette réussite est le fruit de la munitie et de la rigueur dans la préparation et dans l'organisation, a dit le président Sall qui a félicité notamment le Général des Corps d'Armée Cheikh Gueye et remercié le Directeur général de la Police nationale".



Le chef de L'État s'est dit "rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n'est pas que militaire. Il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité".



M. Sall a également réitéré sa ferme volonté de poursuivre l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire. "Je suis totalement satisfait de l'organisation et du déroulement du défilé qui révèle encore une fois la cohésion du peuple et la performance de notre outil de défense nationale", dit-il. Macky Sall a par ailleurs remercié les invités d'honneur que sont le Madagascar, le Libéria, la Gambie et La Sierra Leonne.