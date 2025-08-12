Détournement de deniers publics : l'acteur Serigne Saliou Ndiaye arrêté

Serigne Saliou Ndiaye, un acteur bien connu des séries télévisées et "Social media manager" à Sénégal numérique (Senum) SA, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) pour « accès frauduleux dans un système informatique, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ».



L'acteur de 40 ans a été déféré au parquet hier, lundi 11 août, après 48 heures de garde à vue à la DIC. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par le nouveau directeur général de Senum SA, Isidore Diouf après qu'un audit interne ait révélé une utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle de l'entreprise pour des achats personnels.



En effet, selon le journal « Libération », une augmentation anormale a été constatée sur les frais imputés à la ligne budgétaire « communication digitale ». Durant cette période d'investigation et d'audit interne, Serigne Saliou Ndiaye, se sachant cerné, s'est dénoncé de son propre chef auprès de sa hiérarchie. Il a déclaré être confronté à des difficultés d'ordre personnel qui l'auraient conduit à utiliser frauduleusement la carte bancaire GAB de Senum SA pour effectuer des achats sans lien avec ses activités professionnelles.



Le mis en cause, responsable de la communication digitale, a reconnu ces faits dans une déclaration manuscrite datée du 25 juin 2025, où il avouait avoir commencé ses agissements en novembre 2024.



Cependant, les relevés bancaires fournis par la CBAO couvraient une période plus longue, de janvier 2024 à juin 2025, révélant des transactions suspectes dès janvier 2024, soit dix mois avant la date de ses premiers aveux. Le montant du préjudice, provisoirement estimé à 46 396 984 FCFA, était bien supérieur au chiffre initial avancé par le mis en cause (21 167 477 FCFA).



Face aux éléments de la DIC, Serigne Saliou Ndiaye a avoué avoir utilisé la carte bancaire de Senum SA pour régler des achats personnels sur diverses plateformes en ligne (Google, Play Store, YouTube, Netflix, etc.) et même pour des proches. Il a utilisé des données confidentielles sauvegardées sur son ordinateur. C'est son identifiant Apple, rattaché à son courriel personnel, qu'il a utilisé pour effectuer les paiements. Il a également avoué avoir utilisé la carte à l'insu de sa hiérarchie, depuis janvier 2024, pour régler des abonnements et d'autres achats personnels.



Concernant les montants conséquents liés à la plateforme Yango, qui représentent un cumul de 15 972 568 FCFA (750 euros par semaine), Serigne Saliou Ndiaye a expliqué être partenaire et gestionnaire de chauffeurs Yango. Il percevait des commissions qu'il reversait ensuite à ladite société en utilisant les données de la carte professionnelle de Senum SA. Interrogé sur la nature des produits achetés via Alibaba et Shein, il a reconnu avoir acquis des gadgets électroniques, produits cosmétiques, vêtements, chaussures, montres et autres accessoires, qu'il revendait sur ses deux sites de commerce électronique : Casciaono.shop et Zb-men.com.



Le mis en cause a reconnu avoir rédigé une déclaration manuscrite le 25 juin 2025 dans laquelle il admettait les faits et évoquait un montant de 21 167 477 FCFA. Il a toutefois reconnu que le montant réel détourné était de 46 396 984 FCFA et qu'il était disposé à rembourser cette somme.



Interrogé sur les motivations ayant conduit à la commission de ces actes, Serigne Saliou Ndiaye a expliqué que ses difficultés personnelles et familiales, combinées à un « salaire mensuel insuffisant de 440 000 FCFA », l'avaient poussé à agir ainsi, ce qu'il regrette sincèrement. Il a demandé à pouvoir conserver son emploi et a proposé un échéancier de remboursement bancaire pour solder sa dette.

