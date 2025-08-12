Goudomp : plus de 1 300 bêtes volées en un an, les populations sonnent l’alerte

Le vol de bétail prend une ampleur alarmante dans le département de Goudomp, au sud du pays. Les chiffres révélés lors d’un forum tenu à Térimbasse ont de quoi inquiéter : entre 2024 et août 2025, plus de 1 300 bêtes ont été dérobées, dont seulement 485 ont pu être restituées à leurs propriétaires.



L’information a été donnée par l’adjoint au chef de service départemental de l’élevage de Goudomp, qui intervenait lors d'un forum organisé ce weekend sur initiative de l’Association pour le développement du Balantacounda, avec l’appui d’Amnesty International.



Selon Jean Louis Gomis, ce phénomène, désormais fréquent, cause des pertes économiques considérables et fragilise le tissu social des communautés rurales. « Les familles perdent une partie essentielle de leurs moyens de subsistance », alerte-t-il.



Le président de l’Association pour le développement du Balantacounda souligne, pour sa part, la gravité de la situation : « Il arrive que les bandits opèrent en plein jour. » Face à cette recrudescence, il appelle les forces vives des régions sud à unir leurs efforts pour lutter contre ce banditisme transfrontalier.



L’appel est également lancé aux États du Sénégal et de la Guinée-Bissau pour qu’ils prennent des mesures fermes et dissuasives afin de mettre un terme à ces vols souvent perpétrés à main armée.