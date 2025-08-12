Magal de Touba 2025 : un accident fait cinq (5) morts et 22 blessés dans un état grave

Cinq personnes sont décédées lundi soir à Gondon (Saint-Louis), à proximité de la centrale de la Senelec, dans une collision impliquant un véhicule de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » en direction de Touba et un bus « Tata ».
L’accident a également fait 22 blessés graves et 7 blessés légers, a annoncé le commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, Ibrahima Camara, sur les ondes de RFM.
Les victimes blessées ont été immédiatement évacuées vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale.
L’accident a également fait 22 blessés graves et 7 blessés légers, a annoncé le commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, Ibrahima Camara, sur les ondes de RFM.
Les victimes blessées ont été immédiatement évacuées vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis pour une prise en charge médicale.
Autres articles
-
Goudomp : plus de 1 300 bêtes volées en un an, les populations sonnent l’alerte
-
Proxénétisme et prostitution à Ouakam : une mafia du "sexe à 5000 " en ligne démantelée
-
Détournement de deniers publics : l'acteur Serigne Saliou Ndiaye arrêté
-
Ziguinchor : dix (10) agents municipaux arrêtés pour démolition illégale d'un bâtiment
-
Nouvel effondrement d'immeuble au Sénégal : un mort et trois blessés enregistrés à Sédhiou