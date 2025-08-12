Proxénétisme et prostitution à Ouakam : une mafia du "sexe à 5000 " en ligne démantelée

Quatre femmes ont été déférées, la semaine dernière, au parquet de Dakar pour "proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d'images à caractère pornographique", rapporte le quotidien Libération dans sa parution du mardi 12 août.



Il s'agit de Rouguiatou Barry, Doussou Guirassy, Marème Kandji et Fatou Diaité. Ces mises en cause ont été toutes interpellées dans un appartement loué à Ouakam (Dakar).



Leur arrestation fait suite à une enquête ouverte par la Sûreté urbaine (SU) après la publication, sur Facebook, d'annonces accompagnées d'images obscènes proposant des services sexuels contre une rémunération de 5 000 F CFA « le coup ». L’enquête a révélé que Rouguiatou Barry, à la tête du réseau, avait recruté trois autres femmes rémunérées à hauteur de 60 000 F CFA par semaine, ainsi que Fatou Diaité, chargée de répondre aux clients par téléphone, contre 40 000 F CFA par mois.



Lors de la perquisition menée dans l'appartement, les policiers ont saisi un grand nombre de préservatifs utilisés, dix paquets de préservatifs sous emballage, ainsi que quatorze téléphones portables utilisés pour communiquer avec les clients.