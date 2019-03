4 ans de détention pour Saër Kébé : le Forum du justiciable dénonce un mandat de dépôt "caduque"

Le jeune Saër Kébé menace d'entamer une grève de la faim dès ce lundi pour réclamer la tenue de son procès. Incarcéré depuis 2015 pour apologie du terrorisme suite à un post publié sur Facebook menaçant ainsi les Américains pour leur soutien à Israël, M. Seck serait, selon le Forum du justiciable, victime d'une détention arbitraire et exige la libération du jeune élève.



"Nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse arrêter quelqu'un et qu'il fasse 5 ans de détention. Aujourd'hui le mandat de dépôt est devenu caduque. Il faudrait que le juge en instruction prenne toutes ses responsabilités pour libérer Saër Kébé. Parce que sa détention est devenue arbitraire", a martelé le président de cette organisation de défense des droits de l’homme, Babacar Ba, sur les ondes de la Rfm.



Décriant l’attitude aphone des magistrats, le sieur Ba pense que cette affaire montre que la justice ne fait pas son travail. "Il a fait juste un post de manière désintéressé. Je pense que c'est quelqu'un qui jouait. Et le cas Saër Kébé montre que la justice ne fait pas son travail. Où son les magistrats? Que font les magistrats? Je ne peux pas comprendre qu'un magistrat puisse prendre quelqu’ un et le mettre en détention pendant 5 ans », se désole-t-il.