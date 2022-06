4 coalitions de l'opposition appellent au respect du calendrier républicain et de la Constitution

Les leaders des coalitions (G4) BOOK GUISS GUISS, BUNT-BI, NATANGUE, Les SERVITEURS appellent "au respect du Calendrier républicain et de la Constitution."



Les quatre coalitions de l'opposition considèrent "qu'en Démocratie, seul le peuple est souverain et a le pouvoir de choisir ses représentants. Face aux crises multiples et multiformes, nous devons préserver le modèle Sénégalais de démocratie en tenant les élections législatives le 31 juillet 2022", lit-on dans ce communiqué signé à quatre.



Elles appellent à cet effet "un apaisement de l'espace politique afin de relever les vrais défis du développement durable dans la solidarité qui intéressent nos compatriotes."



Le G4 soutient que "le calme et la paix sont les gages d'un Sénégal meilleur face aux risques multiples que sont les coups d'Etat dans notre sous-région, la guerre en Ukraine avec ses conséquences, la famine qui guette le monde et particulièrement les pays du Sahel et les problèmes liés à l'environnement et notre statut de pays pétrolier et gazier qui suscite des convoitises. "