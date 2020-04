4000 chambres d’hôtels ont été réquisitionnées pour loger les cas suspects

Parmi les mesures annoncées par le chef de l’Etat pour faire face à la crise du Covid19, il y a la prise en charge sanitaire des malades et des cas contacts. De ce fait, le ministre des Finances et du Plan Amadou Hott a révélé ce vendredi que 4000 chambres d’hôtels ont été « réquisitionnées » par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge les cas contacts.



Ces personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés de Covid19, sont en isolement en dehors de leurs foyers familiaux afin d’éviter une plus large propagation du virus et des risques de contamination dans leur entourage.



Le ministre des Finances a également indiqué que le choix des hôtels était une manière de soutenir ces établissements en ce temps de crise. « L’hébergement n’est pas gratuit dans ces hôtels. L’Etat paie et soutient par la même occasion ce secteur. Tous les hôtels ne sont pas concernés cependant. Un budget de 12 milliards a été dégagé pour ça », a affirmé Hott.