4e édition Kaay débattre: la FSJP et l'IAM qualifiés en demi-finales au termes d’âpres échanges

Créé en 2014, « Kaay Débattre » est une grande compétition de débat. Ce sont des joutes de haute facture entre facultés, grandes écoles et instituts de formation au niveau du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le directeur du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène, est le parrain de la 4ème édition.



Cette 4eme édition a vu la participation de 24 établissements. 8 d’entre eux se sont qualifiés pour les quarts de finale. Quatre équipes se sont affrontées ce vendredi 9 juillet, pour obtenir deux tickets pour les demi-finales. L'Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) a affronté l'Institut Africain de Management (IAM). Les deux équipes ont débattu sur le thème la culture contribue-t-elle au développement du Sénégal ?

Le deuxième match a opposé la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) au Centre d'études des Sciences et Techniques de l'information (Cesti). Ils ont débattu sur le thème Paix et Dialogue social au Sénégal : enjeux et perspectives.



Les débatteurs ont livré des prestations de haute facture où ils ont montré leurs talents d'orateur. Venu nombreux pour assister aux joutes verbales, le public a été convaincu par les arguments des différents débatteurs. Les supporters ont harangué leurs équipes avec des salves d'applaudissements.



Après les prestations des étudiants, les membres du jury ont, avant délibération, procédé aux appréciations d'usage. Ils ont fait des reproches aux débatteurs. Le jury composé de quatre membres a délibéré à la fin des deux matchs.



La FSJP est déclarée vainqueur contre le Cesti, de même que l'IAM a remporté le match face à ESEA. La FSJP et l’IAM se sont qualifiés pour les demi-finales.



Le vendredi 16 juillet, l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), championne en titre, va affronter Ensup Afrique sur le thème : pandémie Covid19, la résilience africaine, cas du Sénégal.



Le deuxième match va opposer la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’UCAD à l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS) sur le thème : Agriculture et élevage au Sénégal, enjeux et perspectives.



La FSJP a remporté la première édition, ensuite la FLSH pour la deuxième édition. La troisième édition par l'ESP, qui est tenante du titre. Le vainqueur de la 4ème édition va empocher la somme d'un million de FCFA.



A noter la présence du directeur général du Grand théâtre national, Ansou Sané, lors des quarts de finale. Il annonce que la finale de la 4eme édition de « Kaay Débattre » va se jouer au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose.