4ème journée Ligue 1: Jaraaf / Pikine et GF / Casa, deux chocs alléchants

Ce samedi, Diambars, après avoir coulé à domicile lors de la précédente journée face au GFC (0 – 3) va croiser le fer avec les « Académiciens », Dakar SC, décidés à enfoncer l’équipe de Saly. Une rencontre d’autant plus intéressantes qu’elle marquera les retrouvailles entre Bruno Rohart, le coach de Diambars et son ex-club.

Teungueth FC de son côté cherchera à conforter sa position de leader face à la lanterne rouge, le Ndiambour.



La journée sera clôturée dimanche avec les trois matches restants. Guédiawaye FC – Gorée ; Linguère – CNEPS Excellence ; Mbour PC – AS Douanes



Le programme : Samedi 18 décembre

16h30 : à Alassane Djigo : Dakar Sacré-Cœur – Diambars

à Iba Mar Diop : Jaraaf – AS Pikine



à Ngalandou Diouf : Teungueth FC – Ndiambour



à Djibril Diagne : Génération Foot – Casa Sports



Dimanche 19 décembre

à 16h30 : à Amadou Barry : Guédiawaye FC – Gorée



à Mawade Wade : Linguère – CNEPS Excellence



à Maniang Soumaré : Mbour PC – AS Douanes