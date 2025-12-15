CAN 2025 : huit (8) « Lions » présents au premier galop d’entrainement

Les « Lions » ont entamé ce lundi 15 décembre leur première séance de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui débutera le 21 décembre au Maroc.



Huit (8) joueurs sur les 28 sélectionnés ont pris part à cette première séance au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio: Cheikh Tidiane Sabaly, Habib Diallo, Boulaye Dia, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy. Iliman Ndiaye, déjà présent dans la tanière, n’a pas participé à l’entraînement de ce lundi.



Hormis les séances ouvertes au public prévues ce lundi et jeudi, tous les entraînements se dérouleront à huis clos. Un moment solennel est également prévu avec la cérémonie de remise du drapeau national, programmée le mercredi 17 décembre à 17h00 au Palais de la République.



Les champions d’Afrique 2022 quitteront Dakar le vendredi 19 décembre pour rallier Tanger, leur camp de base durant la phase de groupes. Logé dans le groupe D, le Sénégal affrontera successivement le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.