CAN 2025 : inquiétude autour d’Assane Diao, sorti sur blessure avec Como

Aligné d’entrée, l’attaquant sénégalais s’est blessé en fin de première période. Après une longue course suivie d’une frappe contrée par Evan Ndicka, Diao s’est immédiatement touché l’arrière de la cuisse droite avant de s’effondrer. Visiblement affecté, il s’est ensuite assis sur la pelouse, très ému, la main sur le visage, avant d’être contraint de céder sa place.



Les images de sa sortie n’ont pas rassuré, laissant planer le doute sur la gravité de la blessure. Cette situation intervient dans un contexte déjà sensible, alors que sa convocation en équipe nationale pour la CAN avait été publiquement critiquée par son entraîneur Cesc Fabregas.



Il faudra désormais attendre les examens médicaux pour connaître la nature exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité d’Assane Diao, dont la participation à la CAN pourrait être compromise si le diagnostic se confirme.