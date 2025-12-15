Droits de l’Homme : Ousmane Sonko reçoit un prix d’honneur de la CNDH

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi 15 décembre 2025, une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) conduite par sa présidente, Pr Amsatou Sow Sidibé, rapporte la Primature.
La visite intervient à l’occasion de la première édition du Prix national des Droits de l’Homme organisée par la CNDH. Afin d’encourager le gouvernement et saluer les actions positives en faveur des droits de l’Homme, la CNDH a décerné au Premier ministre un prix d’honneur qui lui a été remis à la Primature.
La visite intervient à l’occasion de la première édition du Prix national des Droits de l’Homme organisée par la CNDH. Afin d’encourager le gouvernement et saluer les actions positives en faveur des droits de l’Homme, la CNDH a décerné au Premier ministre un prix d’honneur qui lui a été remis à la Primature.
Autres articles
-
Rufisque : arrestation de l’acteur Arona Benga et trois autres personnes dans une affaire de trafic de drogue
-
Affaire des ressortissants sénégalais en France : le ministère de la Justice réagit aux propos de l’Ambassadrice Christine Fages
-
Annulation des arrêtés du MCTN : ARTICLE 19 appelle à une réforme profonde du cadre légal de la presse
-
Diamaguène–Sicap Mbao : arrestation d’un individu impliqué dans plusieurs affaires criminelles
-
Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 : le Sénégal met en place un Comité de suivi