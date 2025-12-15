Annulation des arrêtés du MCTN : ARTICLE 19 appelle à une réforme profonde du cadre légal de la presse

Les réactions se poursuivent après l’annulation par la Cour suprême des arrêtés du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) concernant la plateforme numérique d’identification des entreprises de presse et la commission de validation.



L’ONG ARTICLE 19 estime que cette décision constitue une opportunité pour repenser le cadre légal de la presse.



« Cette décision devrait être considérée comme une opportunité de renforcer le dialogue entre les acteurs, en vue d’une réforme en profondeur du cadre légal de la presse, fondée sur la liberté d’expression, la circulation d’une information fiable par tout moyen, et l’absence de censure pour garantir une presse indépendante et pluraliste, véritable poumon de la démocratie, de la redevabilité publique et du développement », écrit l’organisation sur sa page Facebook.