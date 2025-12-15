Rufisque : un budget record de 6,5 milliards FCFA pour 2026 et des projets structurants

Le Conseil municipal de Rufisque a franchi un cap décisif pour l’avenir de la ville en adoptant à l’unanimité son budget pour l’exercice 2026. S’élevant à plus de 6,5 milliards de FCFA, ce budget marque une hausse significative par rapport aux 4,9 milliards de 2025, traduisant l’ambition de la municipalité pour le développement et la modernisation de la ville.



Le vote unanime des conseillers municipaux pour le budget 2026 et toutes les délibérations qui l'accompagnent vient confirmer la détermination de l'équipe municipale à concrétiser la « Renaissance » promise.



​L'augmentation budgétaire se traduit immédiatement par le lancement et le financement de projets structurants visant à moderniser le cadre de vie urbain.



​Le coup d’envoi des travaux de voirie et d’assainissement a été officiellement donné le 19 novembre 2025, marquant le début d’une amélioration cruciale des infrastructures de base.



La construction de l’axe Fass conteneur est également un chantier phare qui désengorgera et dynamisera une zone clé.



​Des enveloppes budgétaires sont déjà prévues pour la rénovation complète du mythique stade Ngalandou Diouf et de l’hippodrome Tanor Anta Mbakhar, affirmant le soutien de la ville aux sports et aux loisirs.



​Le budget est clairement articulé autour de deux pôles, 5,3 milliards de FCFA sont alloués au Fonctionnement et 1,2 milliard de FCFA sont dédiés à l'Investissement.



​Cette enveloppe exceptionnelle est rendue possible grâce à un soutien accru de l’État, notamment via l'importante mobilisation des fonds de concours.



​La municipalité a inscrit une somme de +724 millions de FCFA pour la revalorisation des salaires de ses agents, reconnaissant leur rôle essentiel dans l'administration et le service public.



Un effort sans précédent est consenti pour la culture, avec la création d’un Fonds d’appui aux initiatives et le lancement du Festival des Arts de Rufisque, visant à faire de la ville un pôle artistique majeur.



​Enfin, le Conseil a autorisé une série de mesures sociales et d’accompagnement destinées à renforcer la solidarité et l'attractivité de Rufisque. Ces mesures incluent l'octroi d'heures supplémentaires et d’indemnités pour le personnel, un important soutien scolaire, des subventions aux lieux de culte et associations, et l'affectation d’un terrain pour la reconstruction de la Maison de justice.



​« Ensemble, nous construisons une ville plus dynamique, solidaire et attractive ! La Renaissance est en marche ! », ont souligné les élus à l'issue du vote, réaffirmant l'engagement de la municipalité pour une transformation profonde de Rufisque.