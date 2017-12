5 stations fixes et 2 camions laboratoires pour mesurer la qualité de l'air

Un atelier portant sur la réalisation du projet de suivi de la qualité de l’air dans le cadre du projet d’appui au transport et à la mobilité urbaine (PATMUR) a été présidé ce mercredi par le Directeur adjoint de l’Environnement et des Etablissements classés. Le ministère de l’Environnement et le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) ont saisi l’occasion pour décider d’unir leurs efforts pour l’amélioration de la qualité de l’air à Dakar.Ce, dans le cadre du programme d’amélioration de la mobilité urbaine (PAMU), mis en œuvre par le CETUD.Aujourd’hui, a déclaré Cheikh Fofana, la pollution de l’air constitue le premier risque environnemental pour la santé humaine. « Les secteurs du transport et de l’industrie contribuent grandement aux émissions de gaz à effet de serre, tel que le dioxyde de carbone et les oxydes d’azote », a relevé le Directeur adjoint de l’Environnement et des Etablissements classés.Et d’ajouter : « La pollution de l’air a non seulement des impacts négatifs sur la santé avec une forte recrudescence des maladies respiratoires et cardiovasculaires mais aussi un poids économique élevé avec 5% du PIB dans les pays en développement ».Un réseau de mesures composé de cinq (5) stations fixes a été installé ainsi que deux (2) camions laboratoire mobiles pour mesurer la qualité de l’air à Dakar, mais aussi, d’informer l’Etat et les populations. Pour renforcer cet outil d’identification, le centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA) doit être appuyé par un observatoire constitué des professionnels de santé, des collectivités locales, des acteurs du transport, des industries du secteur privé entre autres.L'alerte orange a été déclarée ce mardi à Dakar à cause de la pollution de l’air.Avec APS