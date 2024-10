50 ans de l'AJS : vers une refonte des droits des femmes face aux défis climatiques et sécuritaires

La présidente de l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS), Aminata Fall Niang, a appelé à un renouvellement de l'engagement collectif pour la défense des droits des femmes. Cet appel a été lancé lors de l'ouverture du symposium sous-régional de l'AJS, tenu ce mardi à Dakar. Cette rencontre organisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'AJS, rassemble des acteurs du droit, des universitaires, des défenseurs des droits humains, ainsi que des représentants de la société civile pour réfléchir aux acquis et aux perspectives des droits des femmes.



Créée en 1974, l'AJS est une organisation qui, selon Mme Niang, « participe activement à la construction d'un cadre juridique plus équitable dans notre pays. De la sorte, l'AJS est un bouclier contre toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre ». Elle a également rappelé le rôle essentiel des « neuf boutiques de droits qui sont implantées dans sept régions du Sénégal », des centres d'accueil et d'assistance juridique qui ont aidé plus de 18 000 victimes depuis leur création en 2008.



Ce symposium, à en croire Mme Niang est « une étape importante pour dresser le bilan des acquis, renouveler notre engagement collectif et dégager ensemble des perspectives ». Le thème principal de l'événement, intitulé "Regard croisé sur l'évolution des droits des femmes : acquis et perspectives", vise à mettre en lumière les défis actuels auxquels sont confrontées les femmes, notamment ceux liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux menaces sécuritaires.



« Le changement climatique, la sécurité alimentaire et les menaces sécuritaires aggravent les inégalités de genre, exacerbant la vulnérabilité des femmes et des enfants, que par nature on désigne sous le vocable population vulnérable », a-t-elle déclaré, soulignant que ces questions doivent être au centre des politiques publiques pour garantir un avenir équitable. Elle a ajouté que « selon les Nations Unies, une femme sur dix vit dans une extrême pauvreté, et ce chiffre est en augmentation dans les zones de conflit ».



Mme Niang a déploré le fait que les organisations de défense des droits des femmes ne prennent pas toujours en compte ces problématiques, pourtant cruciales pour la justice sociale et l'égalité des sexes. Elle a donc appelé à une plus grande mobilisation pour renforcer les mécanismes juridiques et politiques afin de répondre aux effets dévastateurs du changement climatique et des conflits.



Aminata Fall Niang a également salué le lancement récent de l'Agenda pour la Transformation du Sénégal 2050, affirmant que l'AJS soutiendra cette initiative en veillant à ce que l'égalité des sexes soit une priorité dans les politiques publiques. « Nous souhaiterions que les politiques publiques tiennent pleinement compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants, en particulier en matière de justice climatique, d'accès à l'éducation, à la santé et à la propriété foncière », a-t-elle ajouté.



Elle a conclu en lançant un appel à l'ensemble des parties prenantes, y compris les gouvernements, les partenaires et les organisations de la société civile, à renouveler leur engagement pour la protection des droits des femmes et des enfants. « Nous devons avancer ensemble, main dans la main, pour assurer un avenir plus juste, plus équitable et plus durable, en particulier pour les femmes », a-t-elle insisté.