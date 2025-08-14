50 ans que l’eau, l’électricité y manquent (par Amadou Lamine Sall)

J’ai appris que des véreux y pratiquent à 100 mille francs un branchement direct au poteau !
J’ai vu faire la cuisine avec de l’eau minérale faute d’eau de robinet !
Des voyous ont été pris, en flagrant délice, bouchant des canalisations pour faire vendre les eaux minérales ! Qui sont les commanditaires?
Que Touba la sainte investisse sur un forage et du solaire par quartier !
Que les nantis y participent pour combler le fossé d’ici le prochain Magal de 2026 !
De Touba à Chicori, j’ai traversé par des pistes cahoteuses et inondées et vu des villages démunis hors du temps du Magal !
J’ai vu des palais des mille et une nuit ! Alors , j’ai pensé à l’humilité de Bamba, à la touchante discrétion de Serigne Saliou ! Aurais-je tort ?
Il est temps de ne plus attendre l’État mais de le rejoindre quand il tarde, car il a beaucoup, beaucoup à faire et les reins fragiles !
Touba c’est Touba, c’est à dire un lieu saint qui a tout et qui donne tout.
Bamba y veille ! Veillez sur lui avec tout ce qu’il vous a donné !
Que jamais plus, Touba ne souffre de manque cruel d’eau, surtout.
Gloire à Touba et à Bamba comme le sourire imparable et irradiant de Serigne Mountakha!
Amadou Lamine Sall
poète.
Ce 14 août 2025.
