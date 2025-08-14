Réseau social
50 ans que l’eau, l’électricité y manquent (par Amadou Lamine Sall)
J’ai appris que des véreux y pratiquent à 100 mille francs un branchement direct au poteau ! 
 
J’ai vu faire la cuisine avec de l’eau minérale faute d’eau de robinet ! 
 
Des voyous ont été pris, en flagrant délice, bouchant des canalisations pour faire vendre les eaux minérales ! Qui sont les commanditaires? 
 
Que Touba la sainte investisse sur un forage et du solaire par quartier ! 
 
Que les nantis y participent pour combler le fossé d’ici le prochain Magal de 2026 ! 
 
De Touba à Chicori, j’ai traversé par des pistes cahoteuses et inondées et vu des villages démunis hors du temps du Magal ! 
 
J’ai vu des palais des mille et une nuit ! Alors , j’ai pensé à l’humilité de Bamba, à la touchante discrétion de Serigne Saliou ! Aurais-je tort ? 
 
Il est temps de ne plus attendre l’État mais de le rejoindre quand il tarde, car il a beaucoup, beaucoup à faire et les reins fragiles ! 
 
Touba c’est Touba, c’est à dire un lieu saint qui a tout et qui donne tout. 
 
Bamba y veille ! Veillez sur lui avec tout ce qu’il vous a donné ! 
 
Que jamais plus, Touba ne souffre de manque cruel d’eau, surtout. 
 
Gloire à Touba et à Bamba comme le sourire imparable et irradiant de Serigne Mountakha!
 
Amadou Lamine Sall
poète. 
 
Ce 14 août 2025.
 
