52 familles menacées d’expulsion à la Cité Fayçal : Alioune Tine dénonce une mesure illégale

La Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) a décidé d’expulser 52 familles de hauts fonctionnaires retraités de la Cité Fayçal.

Face à cette situation, Alioune Tine, défenseur des droits humains et figure publique invite l’Etat à faire preuve de discernement.



« Certains propriétaires de la Cité Fayçal ont été saisis pour exprimer leur sidération face à cette injonction de quitter en août et qui ne repose pas sur une base légale. Il faut que la notion de continuité de l'état ait du sens. Ce n'est pas la première fois que des hauts fonctionnaires de l'État bénéficient d'un tel avantage, cela a existé du temps de Senghor. Il faut dans la récupération des biens immobiliers de l'Etat de faire preuve de discernement, et surtout dans le cas de la Cité Fayçal. Il ne faut pas revenir sur les droits acquis », a déclaré Alioune Tine dans un post sur X.