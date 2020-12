593 personnes ont péri en quittant les côtes ouest-africaines pour rejoindre les Îles Canaries en 2020 (OIM)

Malgré plus de « 90.000 restrictions de voyage et de mobilité liées au coronavirus imposées dans le monde entier », des dizaines de milliers de personnes en situation désespérée continuent de se lancer dans des voyages dangereux à travers les déserts, les jungles et les mers, avec des milliers de morts en cours de route.

AYOBA FAYE

