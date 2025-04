65e anniversaire de l’Indépendance: Dakar Dem Dikk dévoile sa "nouvelle identité visuelle" et accélère sa "transformation digitale"

Après son dévoilement en octobre 2024 lors des États généraux du transport et de la FIDAK, la "nouvelle identité"de Dakar Dem Dikk a reçu un accueil favorable, avec 90 % d'avis positifs, selon un sondage réalisé en décembre 2024. Les bus arborent désormais un blanc iimmaculé rehaussé des couleurs nationales, tandis que le "nouveau logotype", plus épuré, symbolise la "mobilité", la "connexion" et l'"élan vers la digitalisation".



L'entreprise adopte une "nouvelle signature institutionnelle", traduisant sa volonté de replacer l'usager au cœur de ses services. Cette promesse s'accompagne d'une amélioration de l'expérience voyageur, avec des solutions digitales pour faciliter l'accès aux transports.



Selon le document, la transformation passe par : un "centre de contacts et d'appels" optimisé pour une meilleure réactivité, un "système de réservation simplifiée" pour gagner en efficacité, la "prochaine mise en ligne de la nouvelle version de l'application Dem Dikk", offrant une expérience utilisateur améliorée.



Le déploiement sera progressif pour assurer une transition fluide, informe la note.



Dakar Dem Dikk invite tous les Sénégalais à "adopter cette identité", symbole de "proximité" et de "modernité". L'entreprise compte sur "l'engagement et le patriotisme" des citoyens pour porter fièrement ces "nouvelles couleurs" et incarner pleinement son engagement renouvelé à être "encore plus proche de vous".