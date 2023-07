71 décès par noyades déjà enregistrés cet été : Barthélémy Dias décaisse 56 millions F CFA

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a pris des mesures pour lutter contre les noyades qui ont déjà fait 71 victimes en ce début vacances scolaires. Pour mettre fin à ce fléau, l’édile a décaissé la somme de 56 millions de FCFA dans du matériel de natation et de sauvetage.



À l'approche de la Journée mondiale de la prévention de la noyade, les maîtres nageurs des communes de Yoff et Ngor ont reçu des équipements tels que des brassards de natation, des cordes de balisage, des lunettes de natation, des tentes, des tenues de surveillance, des gilets de sauvetage et des canoës-kayaks, entre autres. Une initiative qu’Ibrahima Fall, président des maîtres nageurs a salué.



À l’en croire, « cette subvention vient à point nommé. Au niveau national, nous avons enregistré 71 décès en ce début de l'été ». Il a également exprimé sa confiance en affirmant que « les mesures prises par la ville de Dakar auront un impact significatif sur la lutte contre les noyades au Sénégal ».



Barthélémy Dias a rappelé que la noyade est un phénomène dangereux et mortel. Ainsi il a mis en garde contre les dangers qui guettent les populations, car selon lui, la noyade est la deuxième cause de décès après les accidents de la circulation. Avec ces mesures prises par la mairie de Dakar, il est espéré que la lutte contre les noyades sera renforcée et que la sécurité des baigneurs sera mieux assurée sur les plages.