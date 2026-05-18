Infrastructures : Déthié Fall et les députés planifient les chantiers malgré les contraintes financières

Le gouvernement et l’Assemblée nationale ont initié ce lundi 18 mai 2026 une session de dialogue institutionnel dédiée aux urgences infrastructurelles du pays. Cette rencontre a permis aux députés et aux responsables du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et Aériens d'échanger sur la planification des projets sectoriels et les contraintes budgétaires qui pèsent sur leur réalisation.







Face à l'ampleur des attentes, le député Oumar Sy, président de la commission de l'aménagement du territoire et des transports, a d'emblée admis que « presque tout est priorité au Sénégal ». Pour y répondre, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réaffirmé la volonté de son département d’« accélérer la prise en charge des préoccupations d’ordre infrastructurel » en y apportant des « solutions précises ».





Le ministre a toutefois rappelé que si l'exécution et la coordination technique incombent à ses services, la définition des politiques sectorielles relève des ministères concernés. Il a également plaidé pour « une dynamique scientifique qui veut que tout soit planifié », annonçant que les conclusions de cet atelier seront soumises aux autorités supérieures pour une exécution progressive à moyen et long terme.







Sur le plan financier, les discussions ont mis en lumière un décalage entre le rythme des chantiers et les flux de trésorerie. Lors de l’évaluation à mi-parcours du budget, le député Oumar Sy a relevé que le niveau de décaissement financier restait inférieur à l’état d’avancement réel des travaux sur le terrain. Cette situation est rendue possible par le fait que certaines entreprises adjudicataires utilisent leurs propres capacités financières pour démarrer les travaux avant le paiement effectif des marchés par l'État.







Le fonctionnement du Fonds d’entretien routier autonome (FERA) a également fait l'objet de débats soutenus. Oumar Sy a rappelé que ce fonds, théoriquement alimenté par une taxe sur les produits pétroliers, souffre du principe de l’unicité de la caisse de l’État, qui empêche le reversement intégral et direct des taxes collectées vers la structure.







Estimant que ce mécanisme bride l'entretien routier national, le président de la commission a formellement plaidé pour une réforme garantissant l'affectation totale de ces recettes au FERA. Le séminaire s'est conclu par une revue élargie des programmes d’équité territoriale (PUDC, PUMA, Promoville), des missions de l’Ageroute, ainsi que des grands projets portuaires, ferroviaires et aéroportuaires du pays.

