Ce que Ndiaga Seck a confié aux enquêteurs sur sa relation avec Ousmane Sonko

Lors de ses auditions, Ndiaga Seck s'est confié sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko, tenant une déclaration claire quant à sa vie privée. « Xamul woon li may dund » (« Il ne savait rien de ma vie privée »).







Par cette affirmation en wolof, Ndiaga Seck a précisé que son ami ignorait totalement son orientation sexuelle et ses pratiques. L'affaire, initiée par le commissariat urbain de Linguère, suit désormais son cours sous le régime du mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction de Louga.





Pour rappel, l’homme politique Ndiaga Seck, âgé de 51 ans, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce lundi par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Louga, suite à son défèrement par le commissariat urbain de Linguère pour des faits « présumés d'actes contre nature. »



