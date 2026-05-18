Gestion agricole : Le ministre Mabouba Diagne porte plainte contre plusieurs médias

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne a officiellement déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, enregistrée sous le numéro de courrier 8815. Le membre du gouvernement accuse plusieurs organes de presse de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles à la suite de publications l’associant à des irrégularités dans la gestion du matériel agricole subventionné.







Selon la requête déposée par son conseil, Maître Khadim Kébé, les faits incriminés se sont déroulés le vendredi 15 mai 2026. Plusieurs quotidiens et plateformes d’information ont alors relayé des éléments d'un rapport de la Cour des comptes daté de 2025, lequel pointait des anomalies dans le suivi du matériel agricole subventionné par le ministère en collaboration avec la Banque agricole.





Le ministre estime que certains médias ont volontairement entretenu la confusion en illustrant leurs articles avec sa photo en première page ou en l’associant directement aux manquements dénoncés. Les quotidiens "Le Témoin", "Kritik", "Grand Place", "Le Parlement", ainsi que les sites internet Phoenix Browser et Senplus sont nommément visés par cette action judiciaire.







Mabouba Diagne soutient que ces publications procèdent d’une volonté délibérée de porter atteinte à son honneur et que les organes mis en cause ne peuvent produire aucune preuve de son implication. Pour fonder sa défense, le ministre précise un élément chronologique essentiel : « les conventions relatives au matériel agricole subventionné avec la Banque agricole ont été conclues bien avant son arrivée à la tête du département ministériel. » De plus, il souligne que le rapport provisoire de la Cour des comptes ne le vise à aucun moment comme auteur ou complice d’irrégularités financières, dénonçant une tentative de recherche du sensationnel à ses dépens.







Face à ce qu'il qualifie d'atteinte grave à son image, le ministre a décidé de poursuivre les auteurs des articles ainsi que toute autre personne impliquée. Son avocat, Maître Khadim Kébé, s'appuie sur les dispositions des articles 255 et 258 du Code pénal sénégalais pour demander l'ouverture d'une enquête judiciaire. Une plainte contre X a également été jointe à la procédure afin que l'ensemble des responsabilités soient formellement situées par les enquêteurs.

