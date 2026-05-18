Tournée dans la région douanière du le Nord : le DG des Douanes débute par Kébémer

Le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a entamé ce lundi 18 mai 2026 une tournée dans la Région douanière du Nord, la troisième du genre après celles effectuées au Centre et au Sud-Est.



Selon une note de la Direction générale des Douanes, cette tournée a débuté par la Brigade mobile des Douanes de Kébémer où, il a été accueilli par le Directeur régional, le Colonel Ahmadou Thioye et le chef de Subdivision de Louga, le Commandant Nicolas Gomis.



Les forces de défense et de sécurité (FDS) en poste à Kébémer ainsi que les opérateurs économiques du département ont également tenu à accueillir le DG et à lui souhaiter la bienvenue.



Le premier acte officiel de la tournée a été la présentation de la Direction régionale des Douanes du Nord par le Colonel Ahmadou Thioye.



Les potentialités économiques, les infrastructures, les facteurs qui favorisent le développement de l’activité de commerce, le soutien à la compétitivité des unités industrielles du Nord, la lutte contre les trafics illicites et la mobilisation optimale de recettes sont entre autres points évoqués par le DR, indique la même source.



Sur le plan opérationnel, le Colonel Thioye a fait le point sur la carte douanière du Nord, les personnels, le dispositif opérationnel, les réalisations, la collaboration avec les autres FDS, ainsi que les contraintes liées opérationnelles.



Il ressort de la présentation du DR une réelle performance qui s’est traduite par le fait que toutes les unités de la DRN ont dépassé les objectifs qui leur avaient été assignés au titre de l’exercice 2025.



Le Commandant Nicolas Gomis, chef de Subdivision, est quant à lui revenu sur la position stratégique de la Brigade mobile de Kébémer et son rôle pivot dans la surveillance du territoire. L’unité est, en effet, le dernier rempart et bouclier de la DRN contre le trafic illicite et la fraude.



Quant au Chef de Brigade de Kébémer, il axé son exposé sur l’exécution du service, les moyens humains et matériels de son unité, les facteurs limitants, sans oublier les résultats enregistrés.



A la suite des Chefs locaux, le DG et les membres de sa délégation ont pris la parole pour féliciter l’unité et apporter des réponses aux préoccupations de l’unité.



Selon la note, Babacar Mbaye a, particulièrement insisté sur la nécessité pour les fonctionnaires des Douanes de s’approprier des grandes orientations nationales en termes de transformation positive et d’exigence de transparence professionnelle.



Il a félicité la BM de Kébémer pour son exemplarité et invité à une plus grande intelligence opérationnelle pour mieux servir les usagers.