74% des morts dans la bande de Gaza seraient des enfants et des femmes

■ La libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza prévue par l'accord de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas n'interviendra pas avant vendredi, a déclaré mercredi le conseiller à la Sécurité nationale du Premier ministre israélien. L’accord prévoit la libération de 50 otages – des femmes et des enfants – aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d’une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza.



■ Un responsable palestinien a indiqué ce jeudi à l'AFP que la trêve dans la bande de Gaza avait été repoussée en raison de discussions « de dernière minute » sur les « noms des otages israéliens et les modalités de leur remise » à une tierce partie.



■ Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a réaffirmé la détermination d'Israël à poursuivre la guerre.



■ Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 14 128 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 5 840 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien.



Les chauffeurs de camions d'aide comptent sur la trêve pour enfin accéder à Gaza



Dans le désert égyptien du Sinaï, une file de camions blancs semble sans fin, leurs conducteurs, eux, trépignent de frustration en attendant le feu vert qui leur permettra de livrer leurs précieuses cargaisons d'aide dans la bande de Gaza assiégée depuis 48 jours, rapporte l’AFP. Ces chauffeurs routiers, tous Egyptiens, ont passé des journées fastidieuses en bord de route avec pour seul régime des fèves en boîte et du café instantané. Ils ont toutefois trouvé un certain réconfort en apprenant que du carburant et d'autres produits de première nécessité pourraient bientôt être autorisés à entrer à Gaza dans le cadre d'une trêve de quatre jours qui pourrait débuter dès vendredi. Pourtant, le moment exact où ils pourront réellement bouger reste un mystère et, confrontés à une attente toujours plus longue et abrutissante, séparés de leurs familles et sans lits ni douches, certains commencent à montrer des signes évidents d'irritation et de fatigue. « Avant la guerre, on travaillait entre deux et trois jours avant de faire une pause. Aujourd'hui, ça fait sept jours qu'on est au même endroit sans bouger », raconte à l'AFP Alaa Moustafa, 48 ans tout en écrasant des fèves à la fourchette pour se faire cuire un énième ragoût.



Selon Al-Jazeera, Sarbini Abdul Murad, responsable de l'organisation caritative indonésienne Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), a affirmé ce jeudi que « l'hôpital Indonesia est maintenant vide et nos bénévoles ont été transférés dans une école près de l'hôpital européen de Rafah. Nos volontaires sont hébergés dans une école avec des milliers d'autres personnes. »



L'Espagne favorable à la reconnaissance d'un État palestinien à « très court terme »



Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a déclaré ce jeudi que son pays était favorable à la reconnaissance d'un État palestinien viable « à très court terme ». L'existence d'un État palestinien « sera la meilleure garantie pour la paix au Moyen-Orient », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la station de radio espagnole RNE. Il a réaffirmé que l'Espagne était prête à organiser une conférence de paix sur le conflit.

L'Iran estime qu'Israël « n'a réalisé aucun de ses objectifs »



Le président iranien Ebrahim Raïssi affirme qu'Israël n'a « réalisé aucun de ses objectifs » en plus de 40 jours de guerre contre le Hamas. « Si nous voulons faire une analyse après 40 jours, c'est que l'ennemi a été vaincu », a déclaré M. Raïssi dans un discours, cité par l'agence de presse officielle, Irna. Et avec « le cessez-le-feu temporaire, nous devons dire que le peuple palestinien et la résistance ont obtenu une grande victoire ».



Les modalités pratiques sur la libération des otages « plombent les discussions entre Israël et le Hamas »



La libération des otages israéliens détenus par le Hamas suite à l’accord obtenu entre les parties en conflit, grâce à la médiation du Qatar, n’entrera pas en application avant demain vendredi. Les négociations se poursuivent cependant, mais elles buttent sur les difficultés de communication et les modalités pratiques de la libération desdits otages. Le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU, est le grand invité international de RFI.