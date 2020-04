8 cas communautaires enregistrés ce jeudi: Touba, Thiès, Mbacké encore touchés, Tivaouane enregistre son 1er cas

Les cas communautaires gagne de plus en plus de terrain. De un (1) le Sénégal est passé à huit (8) cas ce jeudi 23 avril 2020.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point ce jour a annoncé 37 nouveaux cas dont 29 contacts suivis par les autorités sanitaires et 8 issus de la transmission communautaires. Ce qui amène le nombre de cas communautaires au Sénégal à 51 à ce jour.



Ces derniers ont été identifiés à Touba (5 cas), Mbacké (1) Tivaouane (1) et Thiès (1). A noter que la ville de Tivaouane enregistre officiellement son premier cas de Covid-19.