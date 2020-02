807 millions volés à la société Sénégal Food Plus: le DG Moustapha Diop, sous mandat de dépôt

Le gérant de la société Sénégal Food Plus, Moustapha Diop, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, lundi, par le doyen des Juges, pour abus de biens sociaux et blanchissement de capitaux.



Trois commerciaux ont été écroués en même temps Moustapha Diop, rapporte "Libération", qui ajoute qu'au total, ils ont pompé 807 millions de FCFA.