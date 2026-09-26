900 millions FCFA en « billets noirs » : comment Reug-Reug est tombé dans un piège de la gendarmerie de Faidherbe

La chute du lutteur Oumar Kane, alias Reug-Reug, et de ses présumés complices découle d’une minutieuse infiltration. Tout commence le 20 septembre. Un agent de renseignement apprend que des individus détiendraient des « billets noirs » de 100 dollars et chercheraient un technicien pour les « laver ».



D'après L’Observateur, l’alerte remonte à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe, à Dakar. Deux agents sont désignés pour se faire passer pour des techniciens. Ils se munissent de matériel et de vrais dollars afin de crédibiliser leur couverture.



Par contacts, ils obtiennent le numéro de Diégane Faye, alias Saltigué Dibo. Après plusieurs échanges, un rendez-vous est fixé. L’homme apporte deux échantillons de billets noirs. Le montant est jugé trop faible. Le lendemain, il revient avec dix coupures de 100 dollars. Les gendarmes lui font une démonstration : ils introduisent un billet dans une machine et lui remettent un vrai billet.



Saltigué livre le nom de Reug-Reug



Convaincu, il accepte de traiter. Un troisième rendez-vous est fixé à la station EDK de Pikine. Mais un dispositif d’interpellation est déjà en place. Repéré, Diégane Faye monte dans le véhicule des agents infiltrés et remet une boîte de 160 coupures de 100 dollars. Il est arrêté.



Toujours selon L’Obs, il accepte de collaborer. Il révèle que la personnalité liée à l’affaire est un lutteur. Pressé de questions, il livre le nom de Reug-Reug, précisant que celui-ci travaillerait avec son frère, utilisé comme couverture. En réalité, il s’agit de son oncle, Mamadou Bamba Ndiaye, alias « Usine ».



Reug Reug et le carton de « billets noirs »



Les gendarmes louent alors un appartement meublé aux Maristes et y installent leur machine. « Usine » est convié. Les faux techniciens le rassurent en montrant de vrais billets présentés comme déjà lavés. Saltigué Dibo joue le jeu. « Usine » accepte le marché et négocie un partage : 70 % pour lui et Reug-Reug, 30 % pour les techniciens. Vers 17 heures, il appelle Reug-Reug, qui demande si l’opération est garantie. La réponse est affirmative.



Vers 19 heures, Reug-Reug arrive à bord d’une Mazda. Il sort un carton contenant des « billets noirs ». D’après le quotidien du Groupe Futur Médias, il affirme détenir environ 750 millions de francs CFA et évoque un promoteur pouvant en fournir davantage. Le marché conclu, les gendarmes donnent le signal. Le lutteur est interpellé. Au total, le montant saisi avoisinerait 900 millions de francs CFA.



Les mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal et tentative de corruption ». Ils devraient être déférés au parquet, probablement lundi. Trois autres personnes sont recherchées.