RDC: la dépouille de Miguel Masaisai, le cycliste qui «pédalait pour la paix», rapatriée à Kinshasa

Parti de Kinshasa en RDC sur son vélo, c’est finalement à bord d’un canot rapide et dans un cercueil recouvert du drapeau national que le corps de Miguel Masaisai a regagné la capitale ce vendredi. Pour rapatrier la dépouille de l’athlète, une délégation officielle a fait le déplacement, conduite par Alberto, conseiller au ministère des Sports. « C’est quelqu’un qu’on appréciait par rapport à sa vision, par rapport au message. Ce n’est pas facile, mais comme on avait la mission de rapatrier le corps, on l’a fait. Un programme sera communiqué incessamment par le gouvernement », explique-t-il.
Parmi ceux qui ont soutenu son projet dès le départ, la tristesse est immense. « J’ai des larmes parce que notre objectif était que cette semaine, on se retrouve au Cameroun et après, au mois de novembre, se retrouver à Rabat. Malheureusement, Miguel s’est arrêté à mi-chemin », regrette Jean-Claude Mbuyi, président du Conseil national de la jeunesse.
Parmi ceux qui ont soutenu son projet dès le départ, la tristesse est immense. « J’ai des larmes parce que notre objectif était que cette semaine, on se retrouve au Cameroun et après, au mois de novembre, se retrouver à Rabat. Malheureusement, Miguel s’est arrêté à mi-chemin », regrette Jean-Claude Mbuyi, président du Conseil national de la jeunesse.
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