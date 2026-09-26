RDC: la dépouille de Miguel Masaisai, le cycliste qui «pédalait pour la paix», rapatriée à Kinshasa

À tout juste 23 ans, Miguel Masaisai s’était fixé pour mission de pédaler jusqu’à Rabat, au Maroc, pour demander la fin de la guerre en République démocratique du Congo (RDC). Son périple s’est achevé sur une route du Congo-Brazzaville le 18 septembre. La dépouille mortelle du jeune natif de Goma a été rapatriée, vendredi 25 septembre 2026, à Kinshasa. Le corps sera conservé à la morgue de l’Hôpital du Cinquantenaire, en attendant la publication du programme officiel des obsèques, destinées à lui rendre un dernier hommage national.

RFI

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