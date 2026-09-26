RDC: décès des deux principaux responsables de la justice militaire dans un crash d'avion à Kenge

En RDC, plus que des généraux trois étoiles, Joseph Mutombo Katalay et Lucien-René Likulia incarnaient les deux plus hautes fonctions de la justice militaire congolaise. Le premier était président de la Haute Cour militaire, le second auditeur général, soit procureur général de l’armée. L’un présidait les débats, l’autre portait l’accusation dans les procès les plus sensibles impliquant de hauts responsables militaires. Cela avait notamment été le cas lors du procès par contumace de l’ancien président Joseph Kabila.



Les deux hommes avaient quitté Kinshasa avec leur délégation. Après une escale à Kikwit, ils avaient poursuivi leur route vers Ilebo. Au retour, nouvelle escale à Kikwit, où l’appareil a embarqué les autorités venues de Kinshasa.



Accueillis par les autorités provinciales à leur arrivée, ils ont ensuite visité les nouveaux bâtiments de la Cour militaire et de l’auditorat dans cette province créée il y a tout juste onze ans. On les voit d’ailleurs sur une photo de fin de mission prise à l’aéroport de Kikwit, 30 minutes avant l’accident. Selon nos informations tirées de sources officielles et locales, c’est à leur retour, aux environs de 14h, heure locale, que l’irréparable s’est produit.



Une dizaine de victimes

Deux jeunes habitants témoignent d’un appareil qui, visiblement, avait des difficultés à tenir son cap dans le ciel de la ville de Kenge, chef-lieu de la province voisine du Kwango. L’appareil aurait cherché où se poser dans une ville dépourvue de piste. Il s’est finalement écrasé dans une savane herbeuse qui s’est avérée être une concession privée et inoccupée.



En annonçant leur décès, l’armée précise que douze membres de leur délégation ainsi que les membres de l’équipage ont également péri dans l’accident. En fin de journée, elle a dépêché un hélicoptère pour récupérer les corps calcinés des victimes. Sur des images qui ont circulé sur Internet, on voit le corps du pilote étendu près del’avion en flammes. C’est le seul qui n’a pas été calciné.



Dans son communiqué, l’armée rend hommage aux deux hommes qui « ont consacré toute leur carrière, avec honneur, dévouement et détermination, au service de la République ». Des investigations ont été diligentées pour déterminer les circonstances et les causes exactes du crash. Le Bureau permanent d’enquêtes, d’accidents et d’incidents d’aviation a annoncé avoir dépêché une équipe sur place.