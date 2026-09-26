Équipe de France : Kylian Mbappé a déjà une première grosse frustration avec Zinedine Zidane !

Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée face à la Turquie (0-1). Auteur de l’unique but de la rencontre, vendredi soir, pour les débuts de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus, le capitaine français a néanmoins évolué dans une position qui ne l’aurait pas totalement satisfait. Selon les informations rapportées par L’Equipe, l’attaquant aurait été «un peu frustré» par son positionnement sur l’aile gauche, un choix effectué par le nouveau sélectionneur pour cette première rencontre. Sur le terrain, Mbappé a pourtant rapidement justifié son statut de capitaine et de principal danger offensif des Bleus. C’est lui qui a débloqué la situation en inscrivant le seul but de la rencontre, permettant à la France de prendre l’avantage. Une réalisation importante dans une rencontre où les hommes de Zidane ont ensuite dû s’employer pour conserver leur avantage. Mbappé a ainsi été l’un des principaux acteurs de cette victoire, avant de quitter ses partenaires après avoir ressenti une douleur au genou gauche.



Un premier casse-tête pour Zidane

Ce positionnement sur le côté gauche constitue néanmoins un premier élément à surveiller dans les choix tactiques de Zidane. Habitué à occuper une position plus axiale avec le Real Madrid, Mbappé doit désormais s’adapter aux intentions du nouveau sélectionneur, qui souhaite laisser davantage de liberté à ses joueurs. Estéban Lepaul, entré en jeu pour la première fois avec les Bleus, expliquait d’ailleurs après la rencontre que Zidane laisse la liberté aux joueurs et veut que ses joueurs prennent leurs responsabilités.



Cette première rencontre aura donc livré plusieurs enseignements sur la relation entre Zidane et son capitaine. Malgré une éventuelle frustration concernant son positionnement et un rendement qui questionne à ce poste, Mbappé a répondu présent en trouvant le chemin des filets et en offrant la victoire aux Bleus. Reste à présent à voir si le sélectionneur modifiera son animation offensive lors des prochains rassemblements ou s’il maintiendra Mbappé dans ce rôle sur le côté gauche. Une question qui pourrait rapidement revenir au centre des débats autour de la nouvelle équipe de France. En attendant, ZZ devra composer sans son buteur maison.

