Sénégal : la fausse mort d’Élisabeth Ndiaye démentie, sa sœur Hélène Harley est décédée

Une fausse information annonçant la mort d’Élisabeth Ndiaye, figure emblématique du journal télévisé au Sénégal, circule sur les réseaux sociaux et a été reprise par certains médias.



En effet, la personne décédée vendredi 25 septembre 2026, à Paris est sa sœur, Hélène Harley, âgée de 93 ans. Ancienne speakerine et grande voix de Radio Sénégal, Hélène Harley a marqué l’histoire de la radio sénégalaise par sa voix et ses journaux parlés.



Hélène Harley (1933–2026) était une figure emblématique de la radio sénégalaise, ancienne speakerine et grande voix historique de Radio Sénégal (ORTS).



Le journaliste Adama Sow, spécialiste des questions numériques, a également démenti cette fausse information sur sa page Facebook.



« J’avais décidé de prendre quelques jours off en ligne, mais une fake news qui circule m’a fait sortir du silence », a-t-il écrit.



Il a mis en garde ses confrères contre la diffusion de fausses informations. « Ce vendredi matin, Hélène est décédée à Paris. Elisabeth, notre grande sœur, et sa famille méritent du respect après la perte d’Hélène. Voir des confrères publier une fake news sur Elisabeth Ndiaye relève d’une grave erreur journaliste », a-t-il ajouté.



Élisabeth Ndiaye est une figure majeure de la télévision sénégalaise, qu’elle a rejointe en 1970. Présentatrice vedette du journal télévisé, elle a marqué plusieurs générations de téléspectateurs.