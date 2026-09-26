La presse espagnole retient son souffle après la blessure de Kylian Mbappé !

Oui, la France a gagné pour la première de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France mais la France a également perdu Kylian Mbappé, sorti sur blessure quelques secondes après son but. Touché au genou gauche vendredi soir contre la Turquie (1-0), le capitaine des Bleus a ainsi dû quitter ses partenaires et est d’ores et déjà forfait pour la suite du rassemblement.



Le Français va directement rentrer à Madrid afin de se soigner et manquera les trois prochaines rencontres de l’équipe de France : le déplacement en Belgique lundi, puis les réceptions de l’Italie et de la Belgique au Stade de France, les 2 et 5 octobre. Une nouvelle qui inquiète forcément en Espagne, d’autant que Mbappé avait déjà été gêné à deux reprises la saison dernière au niveau de ce même genou gauche.





« On se souvient que Mbappé avait déjà été gêné la saison dernière en raison de problèmes à ce même genou gauche, à deux reprises », rappelle ainsi Marca ce samedi matin, évoquant le retour du « virus de la Fifa ». La scène de la sortie de Mbappé a d’ailleurs particulièrement marqué la presse madrilène. « Il a fini par s’effondrer sur la pelouse, les mains sur le visage », ajoute Marca, de quoi résumer l’inquiétude présente chez les supporters français, mais aussi ceux du Real Madrid.





Le quotidien madrilène souligne, à ce titre, le contraste entre le soulagement du but inscrit par Mbappé et l’inquiétude provoquée quelques instants plus tard par sa blessure. De son côté, AS parle d’un véritable supplice pour le Français.





Le cas Mbappé fait trembler l’Espagne



Le journal insiste surtout sur le fait que le genou touché est précisément celui qui avait déjà suscité de nombreuses interrogations la saison passée. À Madrid, l’inquiétude est donc palpable en attendant d’en savoir davantage sur la gravité exacte de la blessure. AS rappelle de son côté que ce genou gauche avait déjà été au cœur des préoccupations la saison dernière, notamment après un mauvais diagnostic qui avait provoqué un véritable « séisme » autour du club. « Personne ne parle, on attend les résultats des examens. Mais la tension est palpable », écrit le quotidien, qui évoque lui aussi un virus Fifa à Valdebebas.



Une expression qui prend d’autant plus de poids que les Bleus ont également perdu Ibrahima Konaté, forfait pour le rassemblement en raison d’une entorse au genou droit. Mais derrière l’inquiétude immédiate, un rendez-vous apparaît déjà dans toutes les têtes : le Clasico contre le FC Barcelone, programmé le 25 octobre. La presse madrilène s’interroge désormais sur la capacité de Mbappé à être rétabli à temps pour cette affiche majeure de la Liga.



Le calendrier laisse encore plusieurs semaines au Français pour récupérer, mais les examens médicaux devront permettre de déterminer la durée exacte de son indisponibilité. Un enjeu important pour le Real Madrid, qui accuse d’ores et déjà six points de retard sur le leader barcelonais et espère pouvoir compter sur son capitaine français pour ce choc tant attendu.