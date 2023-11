9e Forum international sur la paix et la sécurité : le Japon fourni 500 millions de dollars pour soutenir la paix et la stabilité en Afrique

Lors de la cérémonie inaugurale du neuvième Forum international de Dakar, le Ministre délégué du Japon, Horis Iwao, a exprimé l'engagement de son pays en faveur du partenariat et de la coopération avec l'Afrique pour le développement, la stabilité et la paix.



M. Iwao a souligné le rôle clé du Japon dans le soutien de ce forum depuis ses débuts. Ainsi, il a souligné « l'importance grandissante de l'Afrique en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale, avec un potentiel de croissance dynamique du continent avec sa population jeune et ses ressources naturelles ».



Cependant, il a également évoqué les défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment la détérioration de la situation en Israël et en Palestine, l'impact des conflits mondiaux sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que les conséquences du changement climatique sur la région. Selon M. Iwao, ces facteurs contribuent à l'instabilité sociale et à la montée du terrorisme et des conflits sur le continent.



« Je suis convaincu que l'Afrique peut surmonter les nombreuses difficultés auxquelles elle est confrontée, telles que les prises de pouvoir militaires sporadiques, les conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent, en mobilisant ses propres sagesses. Le Japon est toujours heureux de coopérer avec l'Afrique chaque fois que notre soutien est nécessaire. Le Japon souhaite être un partenaire pour réfléchir avec l'Afrique et co-créer des solutions aux défis africains et mondiaux. Le soutien du Japon aux Centres de Formation du PKO en Afrique est un exemple de notre investissement dans le « peuple » africain pour co-créer des solutions », a déclaré le ministre délégué du Japon.



En réponse à ces défis, le Ministre a salué « les efforts déployés par l'Afrique, en particulier dans la région du Sahel, sous la direction de la CEDEAO, pour résoudre les problèmes régionaux, notamment en matière de sécurité ». Il a également annoncé que le Japon fournirait environ 500 millions de dollars américains sur trois ans pour soutenir la paix, la stabilité et la croissance durable dans la région du Sahel et les pays côtiers voisins du Golfe de Guinée.



M. Iwao a rassuré sur l'engagement continu du Japon qui continuera à coopérer avec l'Afrique pour relever les défis actuels, notamment en soutenant les Centres de Formation du PKO (Maintien de la Paix) en Afrique, comme exemple de l'investissement japonais dans les solutions africaines.

« En tant que président du G7 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2023 et 2024, le Japon s'est engagé à apporter des solutions en écoutant la voix des pays africains », a-t-il affirmé.



Ce dernier a également exprimé le soutien du Japon à une représentation africaine accrue dans diverses instances internationales, notamment au sein du G20 et du Conseil de sécurité des Nations Unies.