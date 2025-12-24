Tribunal de Dakar : un individu accusé de viol sur une mineure de 14 ans risque 10 ans de prison

La chambre criminelle de Dakar a requis, mardi, dix (10) ans de réclusion criminelle contre Demba Guèye, un quadragénaire poursuivi pour viol sur une mineure de 14 ans à Fass, entre 2020 et 2022.Selon Les Échos dans son édition de ce mercredi, les faits d’agressions sexuelles se seraient déroulés dans la chambre du prévenu. À la barre, Demba Guèye a partiellement reconnu les faits, tout en invoquant des rapports sexuels consentis. « Il soutient n’avoir jamais forcé ni menacé la fille, affirmant que c’est elle qui se rendait dans sa chambre à ses heures de pause », rapporte le quotidien.Pour le ministère public, l’argument du consentement ne saurait prospérer. Le procureur a rappelé que, durant la période visée par les faits, l’âge de la victime variait entre 14 et 16 ans, ce qui justifie, selon lui, la peine requise de dix ans de réclusion criminelle. À titre subsidiaire, en cas de doute sur la qualification retenue, il a sollicité une peine de trois (03) ans d’emprisonnement, avec une requalification des faits en pédophilie.La défense, assurée par Me Amadou Aly Bane, a plaidé l’« acquittement pur et simple ». L’avocat a estimé qu’« aucune preuve suffisante ne permet d’établir la culpabilité » de son client.Le verdict est attendu le 13 janvier 2026.