9e Journée Premier League: Chelsea prend provisoirement la tête, 5e clean-sheet de Mendy

Grâce à un c.s.c. de Federico Fernandez, puis au troisième but cette saison en Premier League de Tammy Abraham, Chelsea s'est imposé samedi à Newcastle (2-0).



Avec un Kurt Zouma intraitable et un N'Golo Kanté tout en maîtrise, les Blues ont bien préparé leur voyage de mardi à Rennes en Ligue des champions.



Le gardien de but sénégalais Édouard Mendy a réalisé son 5e clean-sheet en 6 journée de championnat.