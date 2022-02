9ème journée de Ligue 1 : Teungueth FC / Jaraaf, un choc qui fait saliver

Après une trêve occasionnée par la Coupe d’Afrique des Nations 2021, les spectateurs vont à coup sûr prendre d’assauts le stade Ngalandou Diouf. Le tenant du titre Teungueth FC, précédemment tenu en échec par Mbour Petite Côte (2-2, 8ème journée), y reçoit le Jaraaf.

En cas de succès du Jaraaf devant Teungueth FC, le Casa Sports et son buteur Aliou Diatta (3 buts), en déplacement, perdront leur fauteuil de leader, s’ils sont battus par les Académiciens de Diambars.



Guédiawaye FC (3ème, 14 pts), reste sur deux victoires consécutives, accueille Mbour PC (10ème, 9 pts) pour un 3ème succès de rang. Une victoire des Guédiawayois, combinée à des défaites du Jaraaf et du Casa Sports, les propulse à la 1ère place du classement.



Linguère, pour une 1ère victoire à l’extérieur devant l’US Gorée

La Linguère (4ème, 13 pts) qui a décroché sa 4ème victoire à domicile devant Diambars (1-0, 8ème Journée) cherche une première victoire à l’extérieur face à l’US Gorée (8ème, 9 pts), précédemment vaincue par Génération Foot (0-2).



La lanterne rouge, Ndiambour (14ème, 6 pts), invaincue à domicile (1 victoire et 2 nuls enregistrés) tente d’infliger une 3ème défaite à Génération Foot (6ème, 12pts). En cas de succès, le Ndiambour passera devant l’AS Douane (13ème, 7 pts).

L’AS Douane et le CNEPS Excellence accueillent respectivement l’AS Pikine (9ème, 9pts et Dakar Sacré Cœur (7ème, 10 pts).



Programme 9ème journée

Samedi 12 février



à 16h30 : AS Douane / AS Pikine



Diambars / Casa Sports



Teungueth FC / Jaraaf



Dimanche 13 février

à 16h30 : US Gorée / Linguère



CNEPS Excellence / Dakar SC



Ndiambour / Génération Foot



Guédiawaye FC / Mbour PC