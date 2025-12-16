Ousmane Sonko engage Pastef dans une mobilisation politique et citoyenne accrue

des Cellules,

des Sections communales et Sections pays à l’étranger,

des Coordinations départementales et de Circonscriptions électorales législatives à l’étranger,

des Secrétariats nationaux,

des Mouvements nationaux,

des Députés, Élus locaux, Membres du Conseil national, Cadres et Responsables politiques du Parti,

des Militants et Militantes.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX DU PARTI :

MASSIFICATION DU PARTI :

Atteindre 1 000 000 de militants identifiés et actifs ;

; Construire une base de données militante fiable et mise à jour régulièrement ;

Organiser des campagnes d’adhésion dans toutes les communes, pays à l’étranger, universités et lieux de travail.

STRUCTURATION DE PROXIMITÉ :

Création ou redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles couvrant les 46 départements , les 557 communes et la diaspora ;

couvrant les , les et la diaspora ; Faire de la cellule : un centre d’éducation politique et de vulgarisation de la doctrine, des principes et valeurs, des idées et du projet de société du parti, un espace de participation citoyenne, un lieu de solidarité, une base d’actions sociales et, un instrument de mobilisation et d’écoute.



REDYNAMISATION ORGANIQUE ET COHÉSION INTERNE :

Objectifs :

Réunions statutaires régulières ;

Élaboration de plans d’actions trimestriel ;

Production obligatoire de rapports mensuels d’activités ;

Relance des activités de toutes les coordinations et sections au Sénégal et dans la diaspora ;

Tenue des réunions mensuelles des Secrétariats nationaux ;

Dynamisation des mouvements nationaux de jeunes, femmes, enseignants, aînés, cadres, artisans, dommu daara, personnes handicapées, conformément à leurs règlements intérieurs approuvés par le BPN ;

Respect de la discipline interne et cohésion verticale.

ACTIONS CITOYENNES : LE RAPPEL DU 8 NOVEMBRE

Santé publique et solidarité

Journées de don de sang ;

; Consultations médicales gratuites pour les familles vulnérables ;

pour les familles vulnérables ; Campagnes de prévention et de sensibilisation : maladies chroniques, santé maternelle, nutrition, hygiène, addictions etc.

Environnement et cadre de vie

Opérations de nettoiement (set-setal) ;

; Plantations d’arbres et réhabilitation d’espaces publics ;

Initiatives d’assainissement communautaire etc.

Éthique publique et lutte contre la corruption

Causeries et formations sur l’éthique publique ;

Installation de vigies citoyennes pour : protéger les populations vulnérables, dénoncer les abus dans le respect des lois, promouvoir la transparence publique etc.

pour :

Solidarité sociale et communautés

Visites aux familles vulnérables ;

Renforcement scolaire bénévole, mentorat et alphabétisation ;

Soutien aux personnes âgées, malades et handicapées ;

Visites aux autorités et communautés religieuses, coutumières et culturelles etc.

Sensibilisation politique et porte-à-porte :

vulgariser la vision de transformation nationale et des réformes en cours ;

d’organiser des causeries communautaires, cercles de dialogue, panels populaires ;

organiser un porte-à-porte hebdomadaire pour écouter et informer les populations.

Discipline, exemplarité et devoir de proximité

une présence régulière aux côtés des cellules, sections et coordinations ;

un accompagnement logistique, institutionnel et pédagogique ;

une participation active aux activités citoyennes, sociales et de porte-à-porte ;

un rôle de relais auprès des populations pour expliquer les réformes et recueillir les préoccupations ;

un devoir de disponibilité, d’écoute, de solidarité et d’humilité.

Mise en œuvre, suivi et reporting :

l’élaboration immédiate de plans d’action départementaux et communaux ;

la mise en place d’un calendrier d’activités citoyennes et politiques ;

la production d’un rapport mensuel obligatoire ;

la formulation des propositions de format et de date pour les tournées départementales du Président de PASTEF.

Conclusion

renforcer la présence du Parti sur le terrain ,

, soutenir la base militante ,

, faire preuve de discipline et de solidarité militantes,

promouvoir le travail, l’éthique et la fraternité ,

, incarner l’espoir populaire dans chacun de vos actes et initiatives.

Le Président du partiChers responsables,Chers militants et militantes,Le grand rassemblement dua démontré la profondeur de l’attachement du peuple sénégalais au projet politique porté par PASTEF. Ce moment historique a manifesté la maturité de notre engagement collectif et l’immense responsabilité qui découle du mandat que nous ont confié les Sénégalaises et les Sénégalais.Aujourd’hui, alors que notre pays est engagé dans une phase de transformation essentielle,doit demeurer lede tous, fidèle aux idéaux qui ont guidé sa naissance et son combat.La présente, conformément aux Statuts, au Règlement intérieur et aux orientations duengage l’ensemble des structures dans une nouvelle dynamique de, en vue de consolider notre rôle majeur dans la transformation nationale en cours.Les objectifs suivants sont assignés aux structures du Partil’implantation nationale de PASTEF et sa capacité d’organisation sont des conditions clefs de sa vitalité.la force du Parti repose sur sa base militante.La vigueur du Parti dépend de la vitalité de toutes ses composantes :Le 8 novembre a rappelé queChaque structure doit mener des initiatives citoyennespour servir les populations. Les axes suivants ne sont pas limitatifs :Il s’agira notamment de :Ces actions renforcent l’ancrage populaire du Parti et son rôle de mouvement social en première ligne.Cet engagement implique, dans les limites de leurs capacités :Tous les responsables du parti doivent renforcer la proximité avec la base.La cohésion entre dirigeants, élus et militants conditionne notre réussite politique et sociale.Je demande aux Coordinations et Sections de procéder à :Chers frères et sœurs patriotesPASTEF est un parti forgé dans l’épreuve, porté par la conviction, soutenu par le peuple et guidé par une vision de transformation profonde.Le rassemblement du 8 novembre a montré que le peuple attend encore plus d’engagement, plus de proximité et plus d’actions concrètes.La transformation nationale exige un Parti mobilisé, discipliné, solidaire, structuré et enraciné.Je vous appelle donc à :J’exhorte chaque structure, chaque responsable et chaque militant à s’approprier son contenu et à s’assurer de son application pratique.