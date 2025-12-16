Réseau social
Ousmane Sonko engage Pastef dans une mobilisation politique et citoyenne accrue

Le président du parti Pastef – Les Patriotes, Ousmane Sonko, engage l’ensemble des structures du mouvement dans une nouvelle dynamique de mobilisation politique, sociale et citoyenne. Cette orientation vise la consolidation de la base militante, la massification du parti et le renforcement de son ancrage citoyen, au service de la transformation nationale et de la révolution citoyenne.

À cet effet, il invite chaque structure, chaque responsable et chaque militant à s’approprier pleinement cette démarche et à veiller à sa mise en œuvre effective sur le terrain, afin d’en garantir l’impact et la durabilité. PressAfrik vous livre l’intégralité du communiqué.



INSTRUCTION N°01/PASTEF/PR/2025
Le Président du parti
À l’attention :
  • des Cellules,
  • des Sections communales et Sections pays à l’étranger,
  • des Coordinations départementales et de Circonscriptions électorales législatives à l’étranger,
  • des Secrétariats nationaux,
  • des Mouvements nationaux,
  • des Députés, Élus locaux, Membres du Conseil national, Cadres et Responsables politiques du Parti,
  • des Militants et Militantes.
 
Objet : Consolidation de la base militante, massification et ancrage citoyen du parti au service de la transformation nationale et de la révolution citoyenne.
Chers responsables,
Chers militants et militantes,
Le grand rassemblement du 8 novembre 2025 a démontré la profondeur de l’attachement du peuple sénégalais au projet politique porté par PASTEF. Ce moment historique a manifesté la maturité de notre engagement collectif et l’immense responsabilité qui découle du mandat que nous ont confié les Sénégalaises et les Sénégalais.
Aujourd’hui, alors que notre pays est engagé dans une phase de transformation essentielle, PASTEF-les Patriotes doit demeurer le parti politique le plus vivant, le plus structuré, le plus discipliné, le plus enraciné et le plus exemplaire de tous, fidèle aux idéaux qui ont guidé sa naissance et son combat.
La présente Instruction, conformément aux Statuts, au Règlement intérieur et aux orientations du Président de PASTEF, engage l’ensemble des structures dans une nouvelle dynamique de mobilisation politique, sociale et citoyenne, en vue de consolider notre rôle majeur dans la transformation nationale en cours.
  1. OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX DU PARTI :
Les objectifs suivants sont assignés aux structures du Parti à l’horizon fin 2026 :
  1. MASSIFICATION DU PARTI:
– Constat : l’implantation nationale de PASTEF et sa capacité d’organisation sont des conditions clefs de sa vitalité.
– Objectifs :
  • Atteindre 1 000 000 de militants identifiés et actifs ;
  • Construire une base de données militante fiable et mise à jour régulièrement ;
  • Organiser des campagnes d’adhésion dans toutes les communes, pays à l’étranger, universités et lieux de travail.
NB : Reprise officielle du placement et de la vente des cartes de membre en janvier 2026 sous la supervision de la Commission nationale de placement des cartes.
 
  1. STRUCTURATION DE PROXIMITÉ:
– Constat : la force du Parti repose sur sa base militante.
– Objectifs :
  • Création ou redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles couvrant les 46 départements, les 557 communes et la diaspora ;
  • Faire de la cellule :
    • un centre d’éducation politique et de vulgarisation de la doctrine, des principes et valeurs, des idées et du projet de société du parti,
    • un espace de participation citoyenne,
    • un lieu de solidarité,
    • une base d’actions sociales et,
    • un instrument de mobilisation et d’écoute.
  1. REDYNAMISATION ORGANIQUE ET COHÉSION INTERNE:
– Constat : La vigueur du Parti dépend de la vitalité de toutes ses composantes :
 
  • Objectifs :
  • Réunions statutaires régulières ;
  • Élaboration de plans d’actions trimestriel ;
  • Production obligatoire de rapports mensuels d’activités ;
  • Relance des activités de toutes les coordinations et sections au Sénégal et dans la diaspora ;
  • Tenue des réunions mensuelles des Secrétariats nationaux ;
  • Dynamisation des mouvements nationaux de jeunes, femmes, enseignants, aînés, cadres, artisans, dommu daara, personnes handicapées, conformément à leurs règlements intérieurs approuvés par le BPN ;
  • Respect de la discipline interne et cohésion verticale.
 
  1. ACTIONS CITOYENNES : LE RAPPEL DU 8 NOVEMBRE
Le 8 novembre a rappelé que PASTEF n’est pas seulement un parti politique, mais une dynamique sociale, populaire et citoyenne.
Chaque structure doit mener des initiatives citoyennes régulières et utiles pour servir les populations. Les axes suivants ne sont pas limitatifs :
  1. Santé publique et solidarité
  • Journées de don de sang ;
  • Consultations médicales gratuites pour les familles vulnérables ;
  • Campagnes de prévention et de sensibilisation : maladies chroniques, santé maternelle, nutrition, hygiène, addictions etc.
  1. Environnement et cadre de vie
  • Opérations de nettoiement (set-setal) ;
  • Plantations d’arbres et réhabilitation d’espaces publics ;
  • Initiatives d’assainissement communautaire etc.
  1. Éthique publique et lutte contre la corruption
  • Causeries et formations sur l’éthique publique ;
  • Installation de vigies citoyennes pour :
    • protéger les populations vulnérables,
    • dénoncer les abus dans le respect des lois,
    • promouvoir la transparence publique etc.
  1. Solidarité sociale et communautés
  • Visites aux familles vulnérables ;
  • Renforcement scolaire bénévole, mentorat et alphabétisation ;
  • Soutien aux personnes âgées, malades et handicapées ;
  • Visites aux autorités et communautés religieuses, coutumières et culturelles etc.
 
  1. Sensibilisation politique et porte-à-porte :
Il s’agira notamment de :
  • vulgariser la vision de transformation nationale et des réformes en cours ;
  • d’organiser des causeries communautaires, cercles de dialogue, panels populaires ;
  • organiser un porte-à-porte hebdomadaire pour écouter et informer les populations.
Ces actions renforcent l’ancrage populaire du Parti et son rôle de mouvement social en première ligne.
  • Discipline, exemplarité et devoir de proximité
Les députés, élus locaux, membres du Conseil national, cadres et responsables politiques du Parti ont l’obligation morale et politique d’être au service de la base militante.
Cet engagement implique, dans les limites de leurs capacités :
  • une présence régulière aux côtés des cellules, sections et coordinations ;
  • un accompagnement logistique, institutionnel et pédagogique ;
  • une participation active aux activités citoyennes, sociales et de porte-à-porte ;
  • un rôle de relais auprès des populations pour expliquer les réformes et recueillir les préoccupations ;
  • un devoir de disponibilité, d’écoute, de solidarité et d’humilité.
Tous les responsables du parti doivent renforcer la proximité avec la base.
La cohésion entre dirigeants, élus et militants conditionne notre réussite politique et sociale.
 
  1. Mise en œuvre, suivi et reporting :
Je demande aux Coordinations et Sections de procéder à :
  • l’élaboration immédiate de plans d’action départementaux et communaux ;
  • la mise en place d’un calendrier d’activités citoyennes et politiques ;
  • la production d’un rapport mensuel obligatoire ;
  • la formulation des propositions de format et de date pour les tournées départementales du Président de PASTEF.
Un dispositif spécial, de suivi-évaluation des diligences entreprises par chaque structure, est mis en place dans mon cabinet.
Des missions de supervision seront déployées sous la responsabilité du Secrétariat général.
 
  1. Conclusion
Chers frères et sœurs patriotes
PASTEF est un parti forgé dans l’épreuve, porté par la conviction, soutenu par le peuple et guidé par une vision de transformation profonde.
Le rassemblement du 8 novembre a montré que le peuple attend encore plus d’engagement, plus de proximité et plus d’actions concrètes.
La transformation nationale exige un Parti mobilisé, discipliné, solidaire, structuré et enraciné.
Je vous appelle donc à :
  • renforcer la présence du Parti sur le terrain,
  • soutenir la base militante,
  • faire preuve de discipline et de solidarité militantes,
  • promouvoir le travail, l’éthique et la fraternité,
  • incarner l’espoir populaire dans chacun de vos actes et initiatives.
J’attache une importance capitale à la bonne exécution de cette Instruction qui, dorénavant, constitue une priorité du parti.

J’exhorte chaque structure, chaque responsable et chaque militant à s’approprier son contenu et à s’assurer de son application pratique.

Le Secrétariat Général du Parti est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Instruction.
 
Fait à Dakar, le 15 décembre 2025
 
 
Le Président de PASTEF – Les Patriotes
Ousmane SONKO
 
Moussa Ndongo

Mardi 16 Décembre 2025 - 00:15


Nouveau commentaire :
