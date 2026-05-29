Barrage L1/L2 : Nice reste en Ligue 1 après sa victoire 4-1 face à Saint-Etienne

Nice bat Saint-Etienne (4-1), dans le cadre du barrage retour L1/L2, avec un doublé de l'attaquant ivoirien Elye Wahi (87e, 90e+3) et des buts du défenseur français Jonathan Clauss (62e) et de l'attaquant français Kail Boudache (81e) d'un côté, contre une réalisation de l'attaquant géorgien Zuriko Davitashvili sur penalty (79e) pour Saint-Etienne .
Nice se maintient donc en Ligue 1, tandis que Saint-Etienne jouera encore, l'année prochaine, en Ligue 2.
Nice se maintient donc en Ligue 1, tandis que Saint-Etienne jouera encore, l'année prochaine, en Ligue 2.
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