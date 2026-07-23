A Dakar, l'hivernage multiplie les pannes de véhicules et sature les garages (REPORTAGE)

Avec l’installation de l’hivernage, à Dakar, les fortes pluies entraînent une augmentation des pannes de véhicules. Moteurs endommagés, boîtes de vitesses défectueuses ou encore organes mécaniques à remplacer : les garages enregistrent davantage de clients.



Sur l’avenue Bourguiba, le mécanicien Aliou Sarr constate une hausse des interventions depuis le début de cette période. «Nous vivons cette saison comme tous les ans. Avec les pluies, beaucoup de véhicules tombent en panne. Certains chauffeurs ne savent pas par où passer et traversent des zones inondées. L’eau s’infiltre dans le moteur et provoque d’importants dégâts », explique-t-il.



Par ailleurs, il ajoute que les réparations varient en fonction de l’état du véhicule. « Il y a des cas où nous remplaçons le moteur, la boîte de vitesses ou d’autres organes mécaniques », précise-t-il, alors que le coût des réparations dépend de la nature de la panne. Le remplacement de certains organes peut coûter entre 50 000 et 100 000 FCFA, tandis que les boîtes de vitesses reviennent entre 30 000 et 50 000 FCFA. Pour un changement de moteur, le prix peut atteindre 100 000 FCFA, voire davantage selon les dégâts.



Malgré l’affluence, Aliou Sarr souligne que le métier reste exigeant. « Le travail n’est pas facile. Il faut suivre plusieurs étapes pour diagnostiquer un véhicule, et l’électricité automobile demande beaucoup de compétences », affirme-t-il.



Concernant les pièces de rechange, le mécanicien se veut rassurant. « Lorsqu’une pièce n’est pas disponible, nous l’achetons. Elles ne sont généralement pas difficiles à trouver », indique-t-il.



Interrogé sur la concurrence entre mécaniciens, il assure que les relations restent cordiales. « Ici, il n’y a pas vraiment de problèmes de concurrence entre nous », conclut-il. Les autres collègues d’Aliou Sarr ont abondé dans le même sens que lui et disent tirer un avantage de cette période de pluie, tout en admettant la pénibilité du temps sur l’activité.