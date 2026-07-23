Santé : le Sénégal lance l'élaboration du Plan national de Prévention et de Promotion de la Santé

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a officiellement lancé, mardi 22 juillet 2026, le processus d'élaboration du Plan national de Prévention et de Promotion de la Santé (PNPPS).



Dans une note d'information, le ministère indique que cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Agenda Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de transformation du système de santé (SNTSS 2025-2034). L'objectif est de faire évoluer le système de santé vers un modèle accordant une place prioritaire à la prévention et à la promotion de la santé, en complément des soins curatifs.



Face à la double charge épidémiologique et aux inégalités sociales et territoriales, le PNPPS est présenté comme une réponse ambitieuse, inclusive et multisectorielle, destinée à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un objectif commun : améliorer durablement l'état de santé des populations.



L'atelier de lancement a notamment permis de valider la feuille de route pour l'élaboration du Plan, d'installer officiellement les organes de gouvernance, notamment le Comité de pilotage (COPIL) et les groupes techniques de travail, ainsi que de mobiliser les différentes parties prenantes.



Selon le ministère, les administrations, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les communautés, le secteur privé et le monde académique sont appelés à contribuer à cette démarche.



À travers cette dynamique, le ministère de la Santé réaffirme sa volonté d'impliquer l'ensemble des Sénégalais autour d'une vision commune : faire de la prévention le premier levier de protection de la santé.



